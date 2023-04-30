İsrail, ülkesindeki Netanyahu karşıtı gösterilere destek veren Sanchez'e tepki gösterdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, aynı zamanda Sosyalist Enternasyonal'in Başkanı olması dolayısıyla İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere destek veren video paylaşımı, İsrail hükümetince tepki aldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, aynı zamanda Sosyalist Enternasyonal'in Başkanı olması dolayısıyla İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösterilere destek veren video paylaşımı, İsrail hükümetince tepki aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail halkı adına hiçbir yabancı kurum karar vermeyecek. Eminim ki, Sanchez de bunu kastetmedi." ifadesini kullandı.

İsrail'deki hükümet ortağı partilerin bazı üyeleri de Sanchez'i eleştiren açıklamalar yaptı.

Cohen, geçen hafta resmi ziyaret için İspanya'nın başkenti Madrid'e gelerek, İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares, Meclis Başkanı Jose Manuel Albares ve Madrid özerk hükümet başkanı İsabel Diaz Ayuso ile görüşmüştü.

İspanya Başbakanının açıklaması

Sanchez, Sosyalist Enternasyonal'in sosyal medyadaki hesabından 29 Nisan'da yayımladığı videoda, İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı gösteri yapanlara destek vermişti.

Sanchez, Tel Aviv'de 200 bin kadar kişinin katıldığı gösteriyi kastederek, Sosyalist Enternasyonal'in "her zaman özgürlük, eşitlik, adalet ve demokrasi ile hafife alınamayacak, günlük olarak teşvik edilmesi ve savunulması gereken değerler için mücadele edenlerin yanında olduklarını" söylemişti.