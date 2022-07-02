İsrail uçakları, Lübnan'daki Hizbullah'ın gönderdiği 3 İHA'yı imha etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail uçakları, Lübnan'daki Hizbullah'ın gönderdiği 3 İHA'yı imha etti

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçakları ve denizden havaya füzelerle, Lübnan yönünden İsrail münhasır ekonomik bölgesine doğru gönderilen 3 İHA'nın imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, İHA'ların Hizbullah'a ait olduğu ve Kariş gaz sahasını hedef aldığı aktarıldı.

Öte yandan, Lübnan'daki Hizbullah, tartışmalı deniz sınırı Kariş gaz sahasındaki İsrail hedeflerine yönelik 3 İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El-Meyadin internet sitesinde yer alan haberde, Lübnan'ın güneyindeki deniz sınırında bulunan Kariş'e doğru 3 İHA ile saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı hakkında başka detay verilmedi.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Nasim Kasım, İsrail'in Kariş'e gemi göndermesi üzerine 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin talimatı doğrultusunda gerekirse İsrail'e karşı güç kullanmaya hazır olduklarını söylemişti.

AA / Güncel

İhlas Haber Ajansı Lübnan İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title