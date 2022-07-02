İsrail uçakları, Lübnan'daki Hizbullah'ın gönderdiği 3 İHA'yı imha etti İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçakları ve denizden havaya füzelerle, Lübnan yönünden İsrail münhasır ekonomik bölgesine doğru gönderilen 3 İHA'nın imha edildiği bildirildi. Açıklamada, İHA'ların Hizbullah'a ait olduğu ve Kariş gaz sahasını hedef aldığı aktarıldı. Öte yandan, Lübnan'daki Hizbullah, tartışmalı deniz sınırı Kariş gaz sahasındaki İsrail hedeflerine yönelik 3 İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen El-Meyadin internet sitesinde yer alan haberde, Lübnan'ın güneyindeki deniz sınırında bulunan Kariş'e doğru 3 İHA ile saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırı hakkında başka detay verilmedi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Nasim Kasım, İsrail'in Kariş'e gemi göndermesi üzerine 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan hükümetinin talimatı doğrultusunda gerekirse İsrail'e karşı güç kullanmaya hazır olduklarını söylemişti. AA / Güncel İhlas Haber Ajansı Lübnan İsrail Güncel Haberler

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