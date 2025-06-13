İsrail Uçakları Güney Kıbrıs'a İniş Yapıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, İsrail'e ait 50 yolcu uçağı iniş yaptı. Uçakların bir kısmı İran'ın misilleme tehdidi nedeniyle Tel Aviv'den GKRY'ye yönlendirildi.

İsrail'e ait çok sayıda yolcu uçağı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka ve Baf havalimanlarına iniş yaptı.

Rum basınında yer alan haberlerde, başta Larnaka Havalimanı olmak üzere GKRY'ye inen İsrail yolcu uçağı sayısının 50'ye ulaştığı belirtilirken, uçakların bir kısmının İran'ın misilleme yapacağı endişesiyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkarak GKRY'ye getirildiği bilgisine yer verildi.

Haberlerde, Larnaka ile Baf havalimanlarına iniş yapan yolcu uçaklarının bir kısmının ise başka ülkelerden İsrail'e gitmek üzere havalanan ancak Tel Aviv'e iniş yapamadıkları için GKRY'ye yönlendirilen uçaklar olduğu kaydedildi.

GKRY güvenlik güçlerinin havalimanlarında önlemleri artırdığının aktarıldığı haberlerde, gelen yolcu uçaklarının büyük bölümünün İsrail'in ulusal bayrak taşıyıcısı El Al Havayollarına ait olduğu bildirildi.

GKRY resmi makamları uçaklarla ilgili henüz resmi açıklama yapmazken, her 2 havalimanında da uçakların hava trafiğini engellememesi için boş bir alana park pozisyonunda çekildiği belirtildi.

İsrail'in İran'a saldırılarından dolayı bugün itibarıyla İsrail ile GKRY arasındaki ticari uçuşlar karşılıklı olarak geçici süreliğine durdurulmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı görüntüye bakın

En güçlü 4 adamını kaybeden İran'ın övünerek paylaştığı videoya bakın
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

HÜDA Par Milletvekili Mısır'da başından yaralandı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap

Türkiye'ye mi geliyor? Alisson Becker'den Galatasaray'a cevap
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.