İsrail Uçağı Lübnan'da Çiftliği Vurdu: 700 Hayvan Telef Oldu

CEZZİN, 9 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'e ait bir savaş uçağı havadan karaya iki füzeyle Lübnan'ın güneyindeki Cezzin bölgesinde yer alan Jabal Toura dağındaki bir çiftliği vurdu.

Lübnan askeri kaynaklarına göre saldırı sonucu iki katlı bir bina yıkılırken 700 keçi ve koyun da telef oldu. Suriye uyruklu çoban ise olaydan sağ kurtuldu.