İsrail Uçağı İlk Kez Suudi Arabistan-Umman Hava Sahasını Kullandı

KUDÜS, 27 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in ulusal havayolu şirketi El Al, Pazar günü Umman ve Suudi Arabistan'ın hava sahasından geçen yeni ve daha kısa bir güzergah kullanmaya başladığını duyurdu.

KUDÜS, 27 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in ulusal havayolu şirketi El Al, Pazar günü Umman ve Suudi Arabistan'ın hava sahasından geçen yeni ve daha kısa bir güzergah kullanmaya başladığını duyurdu.

Bangkok'a gitmek için Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan 083 sayılı El Al uçağı, yeni güzergahı kullanan ilk İsrail yolcu uçağı oldu.

Böylece Bangkok'a yolculuğun yaklaşık 8 saat sürmesi bekleniyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada yeni güzergahın, Asya'da bazı kentlere uçuşları da yaklaşık 2 saat kadar kısaltmasının beklendiği ifade edildi.

Yeni güzergah, Temmuz 2022'de Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açmasının ardından geçen hafta Umman'ın da aynı yönde karar alması üzerine uygulamaya kondu.

İsrail'in Umman ve Suudi Arabistan'la resmi ilişkileri bulunmuyor.