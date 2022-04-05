İsrail: Türkiye-İsrail ilişkilerinin iyileşmesi bir sır değil

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e, Türkiye ve İsrail ilişkilerinin iyileştiğini ve bunun bir sır olmadığını söyledi.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanları üçlü görüşmesi için Atina'da bulunan Lapid, Miçotakis tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Ukrayna'daki savaş ve savaşın bölgeye etkileri, uluslararası gelişmeler, Yunanistan-İsrail ikili ilişkileri ve enerji güvenliği gibi konular ele alındı.

Taraflar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde iş birliği için mutabık kaldı.

Lapid, "Herkes biliyor, bir sır değil, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişki iyileşti. Benim için buraya gelip, 'Bu, hiçbir şekilde Yunanistan ile yakın olan ilişkilerimizi etkilemez. Sahip olduğumuz bu ittifak bizim için çok önemli. Her şey hakkında bilgilendirileceksiniz, diğer konularda olduğu gibi bunda da birlikte çalışacağız.' demek çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerektiğini belirten Lapid, "Avrupa'ya (enerji) tedarik etmek için başka yöntemler bulmalıyız ki Avrupa ısınma ve elektrikteki ihtiyaçlarını karşılasın. Sürece biz de katılacağız ve bunu başaracağız." diye konuştu.

Miçotakis de herkesin Rus petrol ve doğal gazından uzaklaşıp enerji kaynaklarının çeşitliliğini artırmaya çalıştığını anlatarak, "İnanıyorum ki Doğu Akdeniz daha da önemli oluyor. Dolayısıyla, Doğu Akdeniz'deki tüm bağlantı çalışmaları, ister boru hatları ister sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aracılığıyla olsun, isterse elektrik enerjisiyle, büyük oranda merceğimiz altında olmalılar." ifadelerini kullandı.