İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 104 Bina Yıkacak

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve kamplarına saldırını sürdüren İsrail'in, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 104 binanın daha yıkılmasına karar verdiği bildirildi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, İsrail'in Tulkerim kenti ve kampında uyguladığı yıkıma ilişkin açıklamada bulundu.

"İsrail makamları, Tulkerim kampındaki 104 binanın yıkılmasına karar verdi." diyen Filistinli Vali, uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına ve uluslararası kurumlara, İsrail'in bu yıkım kararını engellemek için "acil müdahale etme" çağrısında bulundu.

Kemyil, İsrail'in Tulkerim kampını tamamen yıkma niyetinde olduğunu belirterek, İsrail ordusunun Tulkerim ve Nur Şems kampları ile Tulkerim kenti ve kentteki bölgelere yönelik son saldırılarına dikkati çekti.

İsrail'in günlük saldırıları, kuşatması ve baskınlarının Tulkerim ve Nur Şems kampları sakinlerinin hayatını daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Kemyil, İsrail saldırganlığının bu iki kampta geniş bir yıkıma ve Filistinlilerin göçe zorlanmasına sebep olduğunu kaydetti.

Kemyil, İsrail saldırganlığı ile yıkım ve tahrip etme suçlarının durdurulmasının altını çizerek, bunun uluslararası insancıl hukuku, insan hakları yasalarını ve uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini vurguladı.

İsrail, Tulkerim ve Nur Şems kamplarına aylardır saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun Tulkerim kampına yönelik saldırılarını 155, Nur Şems kampına yönelik saldırılarını da 142 gündür devam ettirdiğine dikkati çeken Kemyil, İsrail'in sistematik yıkım ve tahrip etme ile Filistinlileri göçe zorlama uygulamalarının "hayatın her alanında şiddetli acılara yol açtığını" vurguladı.

İsrail saldırganlığının durdurulması için somut ve etkili adımlar atılması çağrısı yapan Kemyil, "Uluslararası toplumun sessizliği işgalci İsrail'i suçlarını sürdürmeye teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail saldırıları sebebiyle Tulkerim ve Nur Şems kamplarından 5 binden fazla aile yerinden edildi, bölgedeki 400 bina tamamen yıkılırken, 2 bin 573 bina ise kısmi yıkıma maruz kaldı.

Kampların girişini bariyerlerle kapatmaya devam eden İsrail ordusu, bu iki kampı "hayattan mahrum alana" dönüştürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 986 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.