İsrail, Trump'ın Planı Çerçevesinde Gazze'deki Esirler İçin Hazırlık Yapıyor

Hamas'ın Trump'ın barış planını prensipte kabul etmesinin ardından, İsrail devleti Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığını açıkladı. Ayrıca, İsrail ordusuna Gazze'deki saldırılarını azaltma talimatı verildiği ve müzakerelerin yakında başlayacağı öne sürülüyor.

Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın planına ilişkin açıklamasının ardından Gazze Şeridi'nde iki yıldır şiddetli bombardımanlarla on binlerce sivili öldüren İsrail'in, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden Hamas'ın da "prensipte temel hatlarıyla kabul ettiği" Trump'ın planına ilişkin açıklama yapıldı.

Hamas'ın yanıtına işaret edilen açıklamada, " İsrail, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını öngören Trump'ın planının ilk aşamasını uygulamaya hazırlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, " İsrail'in ortaya koyduğu ve Trump'ın vizyonuyla uyumlu ilkeler doğrultusunda savaşı sona erdirmek için" Trump ve ekibiyle işbirliği içinde çalışmaya devam edileceği aktarıldı.

Ayrıca, İsrail basınına yansıyan haberlerde de İsrail ordusuna Gazze'deki saldırılarını azaltma talimatının verildiği ve müzakerelerin yakında başlamasının beklendiği iddia edildi.

Trump'ın Gazze'de ateşkesi öngören planında tarafların kabul etmesi durumunda, "savaşın derhal sona ereceği" ve "İsrail güçleri esirlerin serbest bırakılmasına hazırlanmak için üzerine anlaşılan hatta çekileceği" belirtilmişti.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği ve sıkı abluka uyguladığı Gazze'de 66 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
