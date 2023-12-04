İsrail Topçu Atışlarıyla Lübnan'ın Güneyinde Elektrik Kesintisi

İsrail'in hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki Marcauyun kazasında iki beldenin elektriği tamamen kesildi. Hizbullah Hareketi ise sınır bölgesinde İsrail'e ait 9 askeri noktaya saldırı düzenledi.

İsrail topçu atışlarıyla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Marcauyun kazasında iki beldenin elektriği tümüyle kesildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Havvara bölgesi, Marcauyun ovası, Tel el-Hamamsa ve Tel Nahhas bölgeleri, İsrail topçuları tarafından hedef alındı.

Bombardıman sonucunda, Marcauyun kazasına bağlı Deyr Mimas ve Kef Kela beldelerinde elektrikler tamamen kesildi.

Sur kentinin sahil bölgesindeki Nakura beldesi de İsrail topçuları tarafından vuruldu. Topçu atışları sırasında bölgedeki Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından sirenler çalıştırıldı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi bugün yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde İsrail'e ait 9 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.