İsrail Temsilcisi Danon: ABD'nin İran Saldırısı Özgür Dünyanın Tehdidini Ortadan Kaldırdı

BİRLEŞMİŞ İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin, İran'a düzenlediği saldırıyla "özgür dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidi" ortadan kaldırdığını söyledi.

Danon, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) konuşmasında, "Özgür dünyanın lideri olan ABD, tıpkı Yükselen Aslan Operasyonumuz gibi, özgür dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdı." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'ın nükleer santrallerine yönelik hava saldırısına ilişkin "Bu bir tercih savaşı değildi. Bu eylem bir zorunluluktu." diyen Danon, Washington'ın, "İsrail, Orta Doğu ve dünya için doğru bir hareket ortaya koyduğunu" savundu.

Danon, ABD'ye ve "birçok kişi tereddüt ederken harekete geçerek özgür dünyayı güçle ve ahlaki netlikle koruduğun için" ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür borçlu olduğunu ifade etti.

İran'ın müzakere sürecini bir "tiyatroya dönüştürdüğünü" ileri süren Danny Danon, bu süreçte diplomasinin "defalarca denendiğini" ancak Tahran yönetimin "başka planları olduğunu" iddia etti.

"İran hareket etmeyecekti, bu yüzden hareket ettirilmesi gerekiyordu." değerlendirmesinde bulunan Danon, nükleer bir İran tehdidinin "bir daha asla yaşanmamasını garantilemek için" doğru zaman olduğunu dile getirdi.

Danon, İsrail'in İran'dan ahlaki düzey açısından "üstün" olduğunu iddia ettiği konuşmasında, "Onlar kaos arıyor, biz düzen arıyoruz. Onlar dünyayı yok etmek için silahlar üretiyor, biz onu korumak için ortaklıklar kuruyoruz." diye konuştu.