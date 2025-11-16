İsrail, Tecavüzle Suçlanan Askerlerin Seyahat Yasağını Kaldırdı
İsrail makamları, Sde Teiman askeri hapishanesinde görevli ve tecavüzle suçlanan bazı askerlerin seyahat yasaklarını kaldırdı. Bu karar, yasal işlemlerin devam ettiği dönemde alındı, askerlerin görüntüleri medyada yayımlandı.
İsrail makamları, Filistinlilere uygulanan işkence ve kötü muameleyle ünlü İsrail'in Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz etmekten yargılanan İsrail askerlerinin bazılarının seyahat yasağını kaldırma kararı aldı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail makamları Sde Teiman hapishanesinde görev yapan "Kuvvet 100" askeri birliğinin bazı üyelerine uygulanan seyahat yasağını kaldırdı.
Söz konusu karar, Filistinli bir esire tecavüz etmekle suçlanan İsrail askerleri hakkında yasal işlemlerin devam ettiği süreçte yapılan duruşma sırasında alındı.
Sde Teiman'daki tecavüz görüntüleri yayımlanmıştı
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin tecavüz esnasında Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayımlamıştı.
Askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.
Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.
Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.
Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza açıklanmadı.