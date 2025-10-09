İsrail Takımlarına Saygı Duruşu; Gazze'deki Soykırıma Sessizlik

Gazze'de 2 yıldır yaşanan soykırıma tepki olarak İsrail'in tüm spor organizasyonlarından men edilmesine yönelik küresel çapta çağrılar yapılırken, İsrail basketbol takımları Hapoel Tel Aviv ile Maccabi Tel Aviv'in Avrupa Ligi'nde dün oynadıkları maçta 7 Ekim 2023'te ölen İsrail vatandaşları için saygı duruşunda bulunulması dikkati çekti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonda İsrail'e "saygı duruşu" izni verilmesinin ardından gözler, Gazze'deki soykırımın 2. yıldönümü haftasında oynanacak maçlarda saygı duruşuna izin verilip verilmeyeceğinde olacak.

İki yıl önce ölen İsrailliler için uluslararası bir organizasyondaki müsabakada saygı duruşunda bulunulurken, bu süre boyunca devamlı olarak Gazze'de soykırıma maruz kalanlar için ise saygı duruşu yapılmasına izin verilmiyor.

İki İsrailli takımın yer aldığı Avrupa Ligi'nde Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko da mücadele ediyor.

Avrupa basketbolu, Rusya'yı men ederken İsrail'e karşı sessiz kaldı

İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen FIBA ve Avrupa Ligi, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.

Avrupa Ligi, Rus kulüplerinin organizasyonlarına katılımını askıya aldı. İsrail kulüpleri ise Gazze'de soykırımın devam ettiği 2 yılda organizasyonda mücadele etmeyi sürdürdü.