İsrail, Tahran'daki Askeri Üssü Vurdu

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran'ın batısındaki bir askeri üssü vurdu ve İran devlet televizyonunu da hedef alabileceğini açıkladı. Tahran'da tahliye süreci başladı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Tahran'ın batısındaki bir askeri üssü vurdu. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran devlet televizyonunun da hedef alınabileceğini açıkladı. Tahran'da bazı bölgelerde tahliye süreci başlatıldı. IDF, Tahran'ın 3'üncü bölgesinde askeri altyapılara saldırı düzenleneceği uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Tahran'ın batısındaki bir askeri üssü vurdu; İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ayrıca İran devlet televizyonu yayın istasyonunu vurmakla tehdit etti.

İran ve İsrail medyasının aktardığına göre IDF, bugün öğleden sonra Tahran'ın batısındaki bir askeri üssü vurdu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "İran'ın propaganda ve kışkırtma aygıtı yok olma yolunda" dedi. Buna göre İsrail'in, İran devlet televizyonunu hedef alması bekleniyor.

Öte yandan, Tahran'daki konutların tahliyesinin başlatıldığı duyuruldu.

Aynı zamanda, IDF'nin Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, bugün sosyal medya üzerinden Farsça yaptığı paylaşımda, Tahran'ın 3'üncü bölgesinde yaşayanlara tahliye uyarısı yapmıştı. Adraee, bölge sakinlerine yaptığı uyarıda, "IDF'nin önümüzdeki birkaç saat içinde bölgede bulunan askeri altyapıyı vuracağını" bildirmişti.

İsrail medyası, bu saldırının, IDF'nin son günlerde Tahran'da gerçekleştirdiği benzer saldırıların devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Tahran'ın doğusunda yer alan 3'üncü bölge; birçok devlet dairesinin bulunduğu, zengin ve üst düzey bir yerleşim alanı olarak biliniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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