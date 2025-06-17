İsrail, Tahran'da Petrol Rafinerisine Saldırdı

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İsrail, Tahran'da Petrol Rafinerisine Saldırdı
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İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da petrol rafinerisinin dahil olduğu çeşitli noktalara saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılar 5. güne ulaşırken, İran medyası büyük bir patlama ve duman yükseldiğini bildirdi.

- İsrail, Tahran'da petrol rafinerisi dahil farklı noktaları hedef aldı

TAHRAN - İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da petrol rafinerisinin de aralarında bulunduğu çeşitli noktalara saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in İran'a saldırıları 5. günde devam ediyor. İsrail ordusu, başkent Tahran'da petrol rafinerisinin de aralarında bulunduğu farklı noktaları hedef aldı. İran medyası, başkentin kuzeyindeki Andarzgo bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini ve patlamanın ardından bölgeden yoğun duman yükseldiğini aktardı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İsrailli bir yetkili Channel 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran'la 'savaşın' başlamasına 48 kritik saat kaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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