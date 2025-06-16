İsrail, Tahran'da İranlı Üst Düzey İstihbarat Yetkililerini Hedef Aldı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran'da düzenlenen saldırıda Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tuğgeneral Muhammed Kazemi dahil dört İranlı istihbarat yetkilisinin öldüğünü doğruladı. Saldırının, İran’ın terör planlamasındaki kritik figürleri hedef aldığı belirtildi.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Hava Kuvvetleri'nin (IAF), dün Tahran'da düzenlediği bir saldırıda aralarında Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tuğgeneral Muhammed Kazemi'nin de bulunduğu dört İranlı istihbarat yetkilisinin öldüğünü doğruladı.

IDF, savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırının, İran'ın başkenti Tahran'da, çok sayıda İranlı istihbarat yetkilisinin toplandığı bir binayı vurduğunu açıkladı. IDF, saldırıda İran Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi Tuğgeneral Muhammed Kazemi, yardımcısı Hasan Mohaqiq ve İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü İstihbarat Şefi ve yardımcısının öldüğünü açıkladı.

İran da dün gece Kazemi, Mohaqiq ve bir başka istihbarat yetkilisinin öldüğünü doğruladı. IDF, "Bu üst düzey yetkililer İran'daki durum değerlendirmesinin formüle edilmesinde ve İsrail, Batı ve bölge ülkelerine karşı terör faaliyetlerinin planlanmasında merkezi bir rol oynadılar" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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