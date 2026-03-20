İsrail ordusu, İran'da Besic Güçleri İstihbarat Komutanı Ahmedi'yi öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri İstihbarat Komutanı İsmail Ahmedi'nin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a pazartesi günü düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri komutanlarından İsmail Ahmedi'nin öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Tahran'a düzenlediği hava saldırısında Besic Güçleri İstihbarat Komutanı olduğu belirtilen Ahmedi'nin hedef alındığı ileri sürüldü.

Pazartesi gecesi düzenlenen hava saldırısında Ahmedi'nin yardımcısı ve bir Besic istihbarat subayının da öldüğü savunuldu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
