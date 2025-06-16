İsrail Tahran'a Saldırı Başlattı: Çatışmalar Büyüyor

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İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Saldırılarda üst düzey İranli komutanların yanı sıra nükleer bilim insanları da hayatını kaybetti. İran, misilleme olarak İsrail'e saldırdı. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail'i kınadı.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı.

Tahran'ın farklı noktalarından aralıklarla patlama sesleri duyuluyor.

İran devlet televizyonu, Tahran'ın Şehriyar ilçesine İsrail'in saldırdığını bildirdi.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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