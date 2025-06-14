İsrail, Tahran'a Hava Saldırıları Gerçekleştirdi

(ANKARA) – İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik gece boyunca bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Operasyonun, İran hava savunma sistemlerini zayıflatmak amacıyla karadan havaya füze üslerini hedef aldığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İran'ın İsrail'i hedef alan saldırıların ardından yaptığı açıklamada, İran'ın doğrudan sivil nüfusu hedef aldığını ileri sürerek, "kırmızı çizgileri aştığını" ve bunun "ağır bir bedeli" olacağını ifade etti. Katz, İsrail güçlerinin İran'daki stratejik hedeflere yönelik operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

İran devlet medyası, İsrail'in saldırılar sırasında Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nın bazı bölümlerini de hedef aldığını bildirdi. Mehrabad havaalanı, iç hatlar uçuşları için başkent Tahran'ın ana havalimanı konumunda ve şehrin merkezinde bulunuyor.

Tahran'daki görgü tanıkları tarafından çekilen görüntülerde, Mehrabad Havalimanı'ndan kalın siyah dumanların yükseldiği görüldü. Havaalnında bulunan askeri hangarların alev aldığı belirtiliyor.

Saldırıların İran'ın savunma altyapısını ne ölçüde etkilediği henüz netlik kazanmazken, çatışmanın kapsamının genişlemesi ve tansiyonun daha da yükselmesinden endişe ediliyor.