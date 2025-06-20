İsrail, Tahran'a Geniş Çaplı Hava Saldırıları Düzenledi

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İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdiğini ve bu saldırılarda nükleer silah programıyla ilişkili onca hedefin vurulduğunu bildirdi. Saldırılarda 60'tan fazla savaş uçağı kullanıldı ve çeşitli askeri tesisler hedef alındı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezine yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlediğini ve bu saldırılarda onlarca hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, söz konusu hedefler arasında füze üretiminde kullanılan askeri üretim tesisleri ile İran'ın nükleer silah programına ait araştırma ve geliştirme kurumları da yer aldı.

Gece saatlerinde düzenlenen saldırılarda İsrail Hava Kuvvetlerine ait 60'tan fazla savaş uçağı, 120 farklı mühimmatla İran'daki onlarca askeri hedefi vurdu.

Saldırılarda Tahran'da yer alan ve yıllar içinde İran Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulduğu öne sürülen füze üretim merkezlerinin hedef alındığı belirtildi. Bu merkezlerde füze motorlarına yönelik ham maddelerin üretiminin yapıldığı iddia edildi.

Ayrıca bunun, İran'ın nükleer silah projesini hedef alan saldırıların bir parçası olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda, 2011 yılında İran'ın nükleer silah programının kurucularından Muhsin Fahrizade tarafından kurulan ve gelişmiş askeri teknolojilerin araştırılıp geliştirildiği SEPAND adlı komuta merkezinin de hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail ordusu, aynı zamanda İran'ın nükleer silah projesi için gerekli bileşenlerden birinin üretildiği bir tesisin de hava saldırısıyla vurulduğunu iddia etti.

İran makamlarından söz konusu saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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Yorumlar (1)

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