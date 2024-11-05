İsrail Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

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1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail, Pazartesi akşamı Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bölgelere hava saldırıları düzenledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail, Pazartesi akşamı Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " İsrail, işgal altındaki Golan istikametinden Suriye'ye hava saldırısı başlattı ve Şam'ın güneyindeki birkaç sivil bölgeyi hedef alarak maddi hasara yol açtı" denildi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın istihbarat kabiliyetini zayıflatmak" amacıyla Suriye'de Hizbullah'ın istihbarat karargahı olarak kullandığı bir bölgeyi vurduklarını belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)