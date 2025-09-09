İsrail, Suriye'ye Hava Saldırıları Düzenledi

ŞAM, 9 Eylül (Xinhua) -- İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre pazartesi gecesi geç saatlerde düzenlenen saldırılarda ülkenin orta kesimlerindeki Humus'un dış mahalleleri, kıyı kenti Lazkiye ve çölde yer alan Palmira kentinin de aralarında bulunduğu bölgeler hedef alındı.

Şehirlerde şiddetli patlamalar duyulduğu, can kaybı ya da hasarın boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı açıkça ihlal eden" bir eylem olarak niteledikleri saldırıları güçlü şekilde kınadı. Saldırıların " Suriye'nin egemenliğine ve bölgesel istikrara doğrudan bir tehdit" olduğunu vurgulayan yetkililer, BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in sık sık gerçekleştirdiği saldırıları durdurmak üzere harekete geçmeye çağırdı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail savaş uçaklarının, Humus'un güneydoğusundaki bir hava kuvvetleri taburunu vurduğunu ve ilk belirlemelere göre yaralı ya da can kayıpları olduğunu bildirdi. Lazkiye'deki bir askeri kışlanın da iki ayrı saldırıyla hedef alındığını ve olay yerine ambulansların sevk edildiğini belirten gözlemevi, İsrail savaş uçaklarının saldırılar sırasında Suriye'nin güney hava sahasına girdiğini de kaydetti.