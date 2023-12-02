İsrail, Suriye'ye Füze Saldırısı Düzenledi

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları kapsamında Şam yakınlarındaki askeri noktalar füze saldırısıyla vuruldu. Suriye ordusu ise İsrailli düşmanın Golan Tepeleri yönünden Şam civarındaki bazı askeri noktaları hedef aldığını belirtti.

ŞAM, 2 Aralık (Xinhua) -- Suriye ulusal televizyonunun haberine göre, İsrail, Suriye'ye yönelik saldırıları kapsamında son olarak Cumartesi günü erken saatlerde Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki askeri noktaları füze saldırısıyla vurdu.

Düşmanca bir füze saldırısı olduğu anlaşılan olayda, gece yarısından sonra Şam'da çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Devlet televizyonu daha sonra bunun Şam yakınlarına yönelik bir İsrail füze saldırısı olduğunu doğruladı.

Bu arada Suriye ordusu yaptığı kısa açıklamada, yerel saatle 01.35 sularında "İsrailli düşmanın" işgal altındaki Suriye'ye ait Golan Tepeleri yönünden Şam civarındaki bazı askeri noktaları hedef alan bir hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Açıklamada hava savunmasının füzelerin çoğunu düşürdüğü ve kayıpların maddi hasarla sınırlı kaldığı belirtildi.

İsrail son yıllarda Suriye'deki İran bağlantılı hedeflerin yanı sıra İran'ın desteklediği Lübnanlı milis gücü Hizbullah'a silah taşıyan konvoylara yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenledi.