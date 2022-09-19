İsrail, Suriye sınırından "tanımlanamayan maddeler attığı" iddia edilen bir kişiyi vurdu Güncel Haberler İsrail ordusu, Suriye sınırından İsrail topraklarına "tanımlanamayan maddeler attığı" iddia edilen 4 kişiden birini vurarak yaraladığını duyurdu. İsrail ordusu, Suriye sınırından İsrail topraklarına "tanımlanamayan maddeler attığı" iddia edilen 4 kişiden birini vurarak yaraladığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, "Suriye sınırından İsrail topraklarına tanımlayamayan maddeler atan 4 şüpheliyi tespit ettiği" belirtildi. "Birimlerimiz, olay yerinde şüphelilerin vücudunun alt kısmına doğru ateş ederek bir kişiyi yaraladı." denilen açıklamada, olaya ilişkin başka ayrıntıya yer verilmedi. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydemir İsrail Suriye Güncel Haberler

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