İsrail, Suriye'nin Süveyda Kentine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Suriye'nin Süveyda kentine düzenledikleri saldırılara ilişkin toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Başbakan Netanyahu'nun askeri yetkililerle Suriye'ye saldırılar ve Süveyda kentinde çıkan olayları ele aldığı kaydedildi.

Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile sabah erken saatlerde Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldiği kaydedildi.

Süveyda olayları

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların, bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve takviye sevk etmişti.

Savunma ve içişleri bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan savunma ve içişleri bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün yaptığı açıklamada, Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.