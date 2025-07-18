İsrail, Suriye'nin Süveyda kentine 48 saatlik kısıtlı giriş izni verdi

İsrail'in Suriye iç güvenlik güçlerinin Bedevi Araplarla silahlı Dürzi gruplar arasında çatışmalara sahne olan Süveyda kentine "48 saat boyunca sınırlı girişine izin vereceği" bildirildi.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin bölgede yaşanan "istikrarsızlık nedeniyle" Suriye iç güvenlik güçlerinin Süveyda kentine girişine izin vereceğini belirtti.

Söz konusu İsrailli yetkili, Suriye iç güvenlik güçlerinin Süveyda'ya girişinin "48 saat süreceği ve sınırlı olacağını" ifade etti.

İsrail, çatışmalara sahne olan Süveyda ve çevresinde daha önce Suriye güçlerine yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

Suriyeli kaynaklar, askeri güçlerin Süveyda'ya girdiği iddiasını reddetti

Öte yandan Suriye'de Şam yönetimine bağlı askeri güçlerin, Bedevi Araplarla silahlı Dürzi gruplar arasında yeniden çıkan çatışmaları durdurmak için Süveyda kentine girdiği iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye, iddialara ilişkin sahadaki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiyi Facebook hesabından paylaştı.

Paylaşımda, "Şu ana kadar (Suriye) İçişleri Bakanlığı güçlerinin Süveyda'daki çatışmaları sona erdirmek üzere bölgeye girdiğine dair yayılan haberler doğru değildir." ifadesi kullanıldı.

Süveyda ilinde, Şam yönetiminin yerel gruplarla anlaşıp önceki akşam bölgeden çekilmesine karşın anlaşmaya karşı çıkan Dürzi lider Hikmet el-Hecri grubunun Bedevi Araplara yönelik zorla yerinden etme eylemleriyle çatışmalar yeniden başlamıştı.

Bedevi Araplar dün akşam saatlerinde, Suriye'nin diğer bölgelerindeki Arap aşiretlerinden gelen yüzlerce savaşçının da katılımıyla Hecri grubundan bazı yerleşimleri geri alarak kent merkezinin batı girişine ulaşmıştı.

Silahlı Dürzi gruplar kent çevresinden çekilerek savunmalarını, Süveyda merkezinde oluşturmuştu.

Taraflar arasındaki çatışmalar kent merkezinin batı girişinde devam ediyor.

Suriye güvenlik güçleri, Süveyda'ya ulaşan yollar üzerinde denetim faaliyetlerinde bulunuyor.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında dün çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.