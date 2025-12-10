İsrail'in Suriye'de bir sivili daha alıkoyduğu duyuruldu

İsrail, Suriye'nin Kuneytra ili kırsalındaki Ayn el-Kadi köyüne baskın düzenleyerek bir kişiyi alıkoydu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, 3 araçtan oluşan İsrail birliği Kuneytra'nın Ayn el-Kadi köyüne baskın düzenledi. İsrail güçleri, köy sakini bir sivili alıkoydu.

İsrail bu sabah da Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı El-Arida köyünde bir sivili alıkoymuştu.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.