Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?

Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı
MSB, Özgür Özel'in sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

MSB, CHP lideri Özgür Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor

Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor! İşte yeni sistemin detayları
Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt

İsrail, Suriye'nin Güneyine Hava Saldırılarını Artırdı

İsrail, Suriye'nin Güneyine Hava Saldırılarını Artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'nin güneyinde askerden arındırma çağrısının ardından, İsrail ordusu Suriye'nin güneyine yönelik hava saldırılarını artırarak birçok askeri noktayı hedef aldı.

DERA, 27 Şubat (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'nin güneyinin askerden arındırılması çağrısında bulunmasının ardından İsrail salı gecesi Suriye'nin güneyine yönelik hava saldırılarını artırarak çok sayıda askeri noktayı hedef aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Çağla Şıkel, yeni aşkını anlattı
img

Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir
img

Yüzleri maskeli saldırganlar restorana kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir

Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir
İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler

İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Yavaş'tan dikkat çeken sözler
Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor? Ülkede OHAL ilan edildi
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

Son sözleri hakimi ikna etmedi! İşte Şener'in oğluna verilen ceza
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

Kanlar içinde çocuğunun üstüne kapanıp kendini kalkan yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.