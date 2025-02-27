İsrail, Suriye'nin Güneyine Hava Saldırılarını Artırdı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'nin güneyinde askerden arındırma çağrısının ardından, İsrail ordusu Suriye'nin güneyine yönelik hava saldırılarını artırarak birçok askeri noktayı hedef aldı.
DERA, 27 Şubat (Xinhua) -- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suriye'nin güneyinin askerden arındırılması çağrısında bulunmasının ardından İsrail salı gecesi Suriye'nin güneyine yönelik hava saldırılarını artırarak çok sayıda askeri noktayı hedef aldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel