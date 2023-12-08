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İsrail, Suriye'den atılan füzeleri tespit etti

8 Aralık 2023 02:38 Son Güncelleme: 02:40 Abone Ol

İsrail ordusu, Suriye topraklarından atılan ve açık alanlara düşen iki füzenin tespit edildiğini açıkladı. İsrail ordu radyosu, Suriye'nin kuzeyinde işgal altındaki Golan Tepeleri'nde siren seslerinin duyulduğunu belirtti. İsrail ordusu 'X' platformundan yaptığı açıklamada, 'Bukata beldesinde devreye giren alarmın ardından Suriye topraklarından fırlatılan ve açık alana düşen iki füze tespit edildi.' ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Suriye'den atış yapılan yerlere karşılık verildiği belirtildi.