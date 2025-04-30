İsrail, Suriye'de Dürzilere Yönelik Saldırıyı Engellemek İçin Operasyon Düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, söz konusu grubu bombaladığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'de Dürzileri korumak bahanesiyle gerçekleştirdikleri saldırıya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail savaş uçaklarının Şam'a düzenlediği saldırı, açıklamada "uyarı operasyonu" olarak nitelendirildi.

İsrail'in saldırıyla Suriye hükümetine "ciddi bir mesaj" ilettiği savunulan açıklamada, "İsrail, (Suriye hükümetinden) Dürzilere zarar gelmesini önlemesi için harekete geçmesini bekliyor. İsrail'deki Dürzi toplumuna olan bağlılığımızı yerine getirmenin ve onların Suriye'deki kardeşlerini korumanın büyük önem taşıdığını görüyoruz." ifadesine yer verildi.

?Suriye güvenlik güçlerinin pusuya düşürülmesinin ardından çatışmalar başladı

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Sahnaya semtinde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanıyor.

?Şam merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Sahnaya'da, Dürzi gruplar, ağır silahlarla güvenlik güçlerine ateş açtı.

? Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmaların yer yer sürdüğü Sahnaya'da, ?Suriye hükümetine bağlı güçlere askeri takviye yapılarak güvenlik önlemleri artırıldı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Sahnaya'daki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.