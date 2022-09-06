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İsrail: Suriye'de 15 yıl önce bugün bir nükleer reaktörü vurduk

Güncel Haberler

İsrail, İran nükleer anlaşmasına ilişkin itirazlarını sürdürürken "15 yıl önce bugün Suriye'de bir nükleer reaktörü vurarak imha ettiğini" duyurdu.

İsrail, İran nükleer anlaşmasına ilişkin itirazlarını sürdürürken "15 yıl önce bugün Suriye'de bir nükleer reaktörü vurarak imha ettiğini" duyurdu. İsrail ordusu ayrıca söz konusu istihbarat belgesini ve operasyona ilişkin görselleri de kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye İsrail İran Güncel Haberler

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