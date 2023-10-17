İsrail su sıkıntısı yaşanan Gazze'de su bidonlarıyla eve dönen 2 çocuğu öldürdü

İsrail, abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu, ciddi anlamda su sıkıntısının yaşandığı Gazze Şeridi'nde su doldurmak için dışarı çıkan 9 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğu öldürdü.

İsrail, abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu, ciddi anlamda su sıkıntısının yaşandığı Gazze Şeridi'nde su doldurmak için dışarı çıkan 9 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğu öldürdü.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgesine yakın Hicr ed-Dik beldesinde yaşayan Filistinli baba Yusuf eş-Şaviş, yaşadığı acıyı AA muhabirine anlattı.

Gazze'nin İsrail sınırına yakın Hicr ed-Dik beldesindeki evlerinin çok yakınına bomba atıldığını aktaran Şaviş, "Patlama sesini duyar duymaz eşim, 'Çocuklar nerede?' diye sordu. Ben de 'Buradalar.' dedim ancak dönüp baktığımda onları göremedim. Evden dışarı çıkınca ikisinin de şehit edildiğini gördüm." dedi.

"İsrail'in vurduğunu duyurduğu hedefler işte bunlar"

İsrail bombalarının 9 yaşındaki Muhammed ile 13 yaşındaki Gazal'ı kendilerinden kopardığını dile getiren acılı baba, "İsrail'in vurduğunu duyurduğu hedefler işte bunlar." diye konuştu.

Şaviş, İsrail savaş uçaklarının sivilleri çok iyi görebildiğini vurguladı.

Filistinli baba, İsrail saldırılarında evlerindeki su deposunun zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımla su almaya gitmiştik ve bidonlarla su taşıyorduk. Ben su bidonlarıyla eve döndükten saniyeler sonra çocuklarımın şehit olduğu patlamanın sesini duydum. Yaşananlara inanamadım. Hala büyük bir şoktayım."

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.