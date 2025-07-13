İsrail, SpaceX ile 'Dror 1' İletişim Uydusunu Uzaya Gönderdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, SpaceX aracılığıyla geliştirdiği 'Dror 1' iletişim uydusunu güvenlik teşkilatlarına haberleşme hizmeti sağlamak amacıyla uzaya fırlattı. Uydunun maliyetinin 200 milyon dolar olduğu bildiriliyor.

İsrail, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi aracılığıyla "Dror 1" iletişim uydusunu güvenlik teşkilatlarına haberleşme hizmeti sağlamak amacıyla uzaya gönderdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen "Dror 1" iletişim uydusunun 15 yıl boyunca görev yapacağı belirtildi.

"Dror 1" iletişim uydusunun ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle sabah saatlerinde fırlatıldığı kaydedildi.

İletişim uydusunun İsrail'in haberleşme alanında özel şirketlerin altyapısına olan bağımlılığını ortadan kaldıracağının altı çizildi.

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi "Globes" ise hükümetin talebi üzerine geliştirilen "Dror 1" uydusunun maliyetinin 200 milyon dolar olduğunu aktardı.

İsrail, SpaceX işbirliğiyle 2016'da "Amos 6" iletişim uydusunu uzaya gönderme girişiminde bulunmuş ancak Falcon 9 roketinin fırlatma sırasında infilak etmesi nedeniyle girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Yiğit Bulut'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkent'te 26 katlı binada yangın! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

26 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.