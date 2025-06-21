İsrail, Son 24 Saatte İran'a Ait 15 İHA'yı Vurdu

- İsrail : "Son 24 saatte İran'a ait 15'ten fazla İHA'yı etkisiz hale getirdik"

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemleri son 24 saat içerisinde İran'dan gönderilen 15'ten fazla insansız hava aracını etkisiz hale getirmiştir" denildi.

İran-İsrail arasındaki gerilim devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. IDF tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve helikopterlerin yanı sıra hava savunma ve kontrol sistemleri, son 24 saat içerisinde İran'dan İsrail'e topraklarına gönderilen 15'ten fazla insansız hava aracını etkisiz hale getirmiştir" ifadeleri kullanıldı.