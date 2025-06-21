İsrail, Son 24 Saatte İran'a Ait 15 İHA'yı Vurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, Son 24 Saatte İran'a Ait 15 İHA'yı Vurdu
Haber Videosu

İsrail Savunma Kuvvetleri, son 24 saat içinde İran'dan gönderilen insansız hava araçlarını etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Gerilimin arttığı iki ülke arasındaki çatışmalara dair yeni açıklamalar yapıldı.

- İsrail : "Son 24 saatte İran'a ait 15'ten fazla İHA'yı etkisiz hale getirdik"

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemleri son 24 saat içerisinde İran'dan gönderilen 15'ten fazla insansız hava aracını etkisiz hale getirmiştir" denildi.

İran-İsrail arasındaki gerilim devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri çatışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. IDF tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve helikopterlerin yanı sıra hava savunma ve kontrol sistemleri, son 24 saat içerisinde İran'dan İsrail'e topraklarına gönderilen 15'ten fazla insansız hava aracını etkisiz hale getirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan: Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum

Kırmızı çizgisini böyle açıkladı: Bir daha bunu görmek istemiyorum
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.