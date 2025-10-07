İsrail, Son 2 Yılda 20 Binden Fazla Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail güçlerinin son 2 yılda işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde soykırımı sürdürdüğü 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik artan gözaltılar hakkında bir rapor yayınladı.

Raporda, son 2 yılda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 binden fazla Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 1660'ının çocuk, 595'inin ise kadın olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin bu gözaltılar sırasında Filistinlilere ve ailelerine karşı saldırı ve kötü muamelelerde bulunduğu ifade edildi.

İşkence ve kötü muamelenin giderek arttığı İsrail hapishanelerinde ise son 2 yılda 46'sı Gazze Şeridi'nden alıkonanlar olmak üzere 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail hapishanelerinde Filistinlilere yönelik aç bırakma, fiziksel ve psikolojik işkence, cinsel saldırı gibi suçlar işlendiğine dikkati çekildi.

Raporda ayrıca 2 yıl önce İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli sayısı 5 bin 250 iken bugün itibarıyla bu sayının 11 bin 100'den fazla olduğu belirtildi.