İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Somaliland Başkanı Abdullahi ile görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Mohamed Abdullahi ile bir araya geldi.

Herzog, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirten Herzog, "Aramızda diplomatik ilişkilerin kurulmasını memnuniyetle karşılıyor ve her iki halkımızın yararına olacak şekilde işbirliğini derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.