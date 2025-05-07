İsrail Sınır Polisi'nden Suriye'de İlk Kez Operasyon Açıklaması

İsrail sınır polisi, Suriye'nin sınır egemenliğini ihlal ettiklerini açıklayarak, "operasyon görevi çerçevesinde ilk kez Suriye topraklarında faaliyet gösterdiklerini" kabul etti.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin son günlerde bölgede yaşanan olayların ardından operasyon görevi çerçevesinde Suriye topraklarında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, bunun, "sınır polisinin tarihinde Suriye topraklarında yürüttüğü ilk faaliyet olduğu" savunuldu.

Söz konusu görevin sınır polisinin yakın zamanda katıldığı bir dizi güvenlik görevinin parçası olduğu ifade edilen açıklamada, bunlar arasında Lübnan'daki operasyonlar ve Gazze'deki çatışmaların da yer aldığı ve bu çatışmalar sırasında bir sınır polisinin hayatını kaybettiği aktarıldı.