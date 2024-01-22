İsrail SİHA'sı Gazze'de Filistinli gazetecileri hedef aldı

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracının ( Siha ) Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gazetecilerin de bulunduğu bir grup Filistinliyi hedef aldığı, saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Bölgede bulunan AA serbest kameramanı, İsrail SİHA'sının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda haber çalışması yapan gazetecilerin de bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu, yaralılar arasında Filistinli foto muhabiri İmad Gabun'un da yer aldığı aktarıldı.

Bölgede bulunan Filistinli gazeteci Enes eş-Şerif de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerinin kendilerini doğrudan hedef aldığını ifade etti.

Şerif, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.