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İsrail SİHA saldırısında bir asker öldü, bir asker ağır yaralandı

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İsrail ordusu, Lübnan sınırında düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında bir askerinin öldürüldüğünü birinin de ağır yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucunda İsrail askerlerinin ölüm sayısı 15'e yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında düzenlenen silahlı insansız hava aracı ( Siha ) saldırısında bir askerinin öldürüldüğünü birinin de ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Çavuş Rafael Kauders'in SİHA saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Saldırıda bir İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in kuzey sınırında ölen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İnsansız Hava Aracı Lübnan İsrail SİHA Savunma Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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