İsrail SİHA'ları Suriye'ye Saldırdı: 6 Asker Hayatını Kaybetti

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçları, Suriye'nin Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Suriyeli askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları şiddetle kınadı.

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA), Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Küsve bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin aktardığına göre, İsrail SİHA'ları dün öğle saatlerinden sonra Şam'ın güneybatısında yer alan Küsve'de Suriye ordusuna ait bazı noktaları hedef aldı.

Düzenlenen saldırılarda 6 Suriyeli asker yaşamını yitirdi.

Dün, Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, işgalci İsrail güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "şiddetle" kınamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
