İsrail Semalarında Gündüz Vakti Meteor Patlaması Görüntülendi

KUDÜS, 16 Nisan (Xinhua) -- İsrail Astronomi Birliği (IAA), Cumartesi günü gökyüzünde gündüz vakti görülebilen büyük bir meteor patlamasının yaşandığını bildirdi.IAA'nın edindiği rapor, fotoğraf ve videolara göre son derece parlak olan büyük meteor, yerel saatte 17.16'da gökyüzünde parlarken görüldü.Uluslararası Astronomi Birliği'nden Igal Pat-El, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, gözlemlenen renklere göre muhtemelen en fazla onlarca santimetre boyutundaki taşlardan oluşan meteorun, yeryüzüne ulaşmadan havada tamamen parçalandığını söyledi.Uzman, "Meteorları her gece gözlemlemek mümkün ancak yaşam olan bir yerden, İsrail üstünde, gündüz vakti görülmesi son derece nadir bir olay" dedi.Meteor, popüler olarak "kayan yıldız" denen cisimlerin bilimsel ismi. Yıldız kaymaları aslında, genellikle gece gökyüzünde görülebilen gezegenler arası cisimlerin Dünya atmosferine girdiğinde, sürtünme nedeniyle tutuşup arkalarında parlak iz bırakmasıyla oluşuyor.