İsrail Savunma Bakanlığı'ndan İran'a Hava Saldırısı İddiası

İsrail Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin üst düzey liderlerinin çoğunun karargahta toplantı halindeyken hedef alındığını ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın saldırılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.

Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barbea ve diğer üst düzey İsrailli güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, güvenlik yetkililerinin, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin üst düzey komutanlarının çoğunun bir yeraltı karargahında hedef alındığı konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.