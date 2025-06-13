İsrail Savunma Bakanlığı'ndan İran'a Hava Saldırısı İddiası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin üst düzey liderlerinin bir yeraltı karargahında hedef alındığını açıkladı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin üst düzey liderlerinin çoğunun karargahta toplantı halindeyken hedef alındığını ileri sürdü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın saldırılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı.

Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barbea ve diğer üst düzey İsrailli güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, güvenlik yetkililerinin, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin üst düzey komutanlarının çoğunun bir yeraltı karargahında hedef alındığı konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı

Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Netanyahu'dan İsraillilere 'Sığınak' uyarısı: Bedava savaş yoktur

Netanyahu'dan İsraillilere "Sığınak" uyarısı: Bedava savaş yoktur
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.