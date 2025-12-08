Haberler

İsrail Savunma Bakanlığı: Ekim 2023'ten beri 22 bin asker tedavi gördü

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan 22 bin askerin tedavi gördüğünü ve bu askerlerin yüzde 58'inin psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini açıkladı. Rehabilitasyon programına dahil olan askerlerin sayısı 82 bin 400'e ulaştı.

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan 22 bin askerin tedavi gördüğünü duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten beri yaralanan 22 bin askerin rehabilitasyon programına dahil edildiği belirtildi.

Bunlardan yüzde 58'inin psikolojik sorunlarının devam ettiği, yaralı askerlerden ise aylık ortalama 1500'ünün rehabilitasyon programına başvurduğu aktarıldı.

Son saldırılarda yaralananlar dahil rehabilitasyon programı kapsamında 82 bin 400 askere tedavi sağlandığı, departmandaki tüm hastaların yüzde 26'sını son iki yılda yaralanan askerlerin oluşturduğu kaydedildi.

İsrail ordusu 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bin Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA / Güncel
