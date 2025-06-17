İsrail Savunma Bakanı: Tahran'da Stratejik Hedeflere Saldırı Düzenlenecek

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın başkenti Tahran'daki nükleer tesislere yönelik önemli saldırıların yapılacağını açıkladı. Katz, İran'ın stratejik hedeflerinin hedef alındığını duyurdu ve ABD'nin olası destek kararlarına saygı duyacaklarını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın başkenti Tahran'da stratejik hedeflere bugün önemli saldırılar düzenleyeceklerini belirtti.

Savunma Bakanı Katz, İran'dan bu sabah atılan balistik füzelerin isabet ettiği Herzliya kentindeki bölgeye yaptığı ziyarette basına açıklamalarda bulundu.

İran'ın başkentinin "yakında yok edilecek nükleer tesislerle dolu olduğunu" iddia eden Katz, İsrail savaş uçaklarının bugün Tahran'da "çok önemli, stratejik, rejime ait hedeflere ve altyapıya" saldıracağını söyledi.

Bakan Katz, İsrail Hava Kuvvetlerinin Tahran'da hava üstünlüğünü ele geçirdiğini savunarak başkentteki 10'un üzerinde nükleer hedefi yok edeceklerini öne sürdü.

Katz, Kum eyaletinde bir dağın derinliklerine kurulan Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı konusunun "kesinlikle ele alınacağını" dile getirdi.

Öte yandan ABD'nin 13 Haziran'da başlattıkları saldırılara katılıp katılmayacağı konusunda ise Katz, "ABD harika bir dost, şu anda bazı saldırılara karşı savunmamızda bize yardımcı oluyor, bunun için onlara teşekkür ediyoruz. ABD Başkanı'nın kararları ABD'nin kararlarıdır ve her türlü karara saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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