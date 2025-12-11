Haberler

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail Ordu Radyosu'nu kapatma kararını hükümete sunacak

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ordu Radyosu'nun hükümet karşıtı görüşler yaydığı iddialarıyla kapatılma kararını 21 Aralık'ta hükümetin onayına sunacağını açıkladı. Radyonun kapanmasının önünde savunma bünyesinde bir ekip oluşturulacak.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun medyayı susturmaya çalıştığı" yönündeki eleştirilere rağmen İsrail Ordu Radyosu'nun kapatılmasına ilişkin kararı hükümetin onayına sunacağını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, daha önce Katz'ın "hükümet karşıtı görüşlerin dile getirildiği bir platform haline geldiğini" iddia ettiği İsrail Ordu Radyosu'nun kapatılmasına ilişkin karar 21 Aralık'ta kabineye sunulacak.

Kararın 21 Aralık'ta hükümetin onayına sunulacağı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin detay paylaşılmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Katz'ın 12 Kasım'da, "İsrail Ordu Radyosu'nun kapatılması kararı aldığını ve yayınların 1 Mart 2026'ya kadar sona ereceğini" söylediği hatırlatıldı.

Katz'ın kararın uygulanması için Savunma Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurulması talimatı verdiği, söz konusu ekibin radyonun faaliyetine son verilmesiyle ilgili tüm hususları ve radyodaki sivil çalışanların durumunu ele alacağı aktarıldı.

Savunma Bakanı Katz, İsrail askerleri ve onların aileleri için kurulan bu radyonun, İsrail ordusunu ve askerlerini hedef alan birçok görüşün dile getirildiği bir platform haline geldiğini ileri sürmüştü.

Katz ayrıca, İsrail ordusunun, radyonun faaliyetlerinden rahatsız olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
title