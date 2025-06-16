İsrail Savunma Bakanı'ndan Tahran Açıklaması Üzerine Düzeltme

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik yaptığı açıklamasında Tahran sakinlerinin bedel ödeyeceği ifadesini düzeltti, fiziki zarar verme niyeti olmadığını savundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, tepkilerin ardından "Tahran sakinleri bedel ödeyecek" açıklamasını düzeltmek zorunda kaldı.

Katz, İran'ın düzenlediği misillemelerde " İsrail'de sivilleri hedef aldığını bunun da bedelini Tahran sakinlerinin ödeyeceğine" yönelik demecine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamasında Katz, "Tahran sakinlerine fiziki zarar verme niyetinde olmadıklarını" iddia etti.

Katz, bedel ödeme açıklamasıyla " İsrail'in İran yönetimine ait hedeflere saldırıları nedeniyle bazı Tahran sakinlerinin evlerini boşaltmak zorunda kalacağını kastettiğini" savundu.

Savunma Bakanı sabah yaptığı açıklamada, "İran'ın misillemelerinde İsrail'de sivilleri hedef aldığını ve Tahran sakinlerinin yakında bunun bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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