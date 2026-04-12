İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini ülkesinin soykırımla yargılandığı Gazze'ye benzetme tehdidinde bulundu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hava ve kara saldırılarıyla hedef aldıkları Lübnan'ın güneyini ülkesinin soykırımla yargılandığı Gazze Şeridi'ne döndürme tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanı Katz, Lübnan'ın güneyinden yürüttükleri saldırı ve işgale ilişkin konuştu. Gazze Şeridi'nde yaptıkları yıkımın aynısını Lübnan'ın güneyinde de yapacaklarını kaydeden Katz, "Tüm evler yıkılıyor. Gazze'de bunun nasıl işlediğini gördük. Sürekli tekrarlanan baskınlar işe yaramıyor. Topraklarını ve evlerini kaybediyorlar." ifadelerini kullandı.

Öncelikle Litani Nehri'nin güneyindeki Lübnan köy ve kasabalarında kalanların sürgün edileceğini belirten Katz, " İsrail'in kuzeyinde yaşayanların güvenliği sağlanana kadar" kimsenin evine dönmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Lübnan'ın İsrail sınırındaki köy ve beldelerinin yıkılması için giriştikleri saldırıları "Gümüş Saban" olarak isimlendirdiklerini duyuran Katz, Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını hedeflediklerini iddia etti.

Savunma Bakanı Katz'ın Başbakan Binyamin Netanyahu, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ordu komuta kademesinden isimlerle Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgeye gittiği bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
