İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a Saldırı Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, güvenlikleri sağlamadığı sürece Lübnan'da huzur ve istikrarın olmayacağına dair tehditler savurdu. 27 Kasım'da varılan ateşkese rağmen saldırılara devam edeceklerini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, güvenlikleri güvence altına alınmadığı takdirde ateşkese rağmen hedef aldıkları "Beyrut'ta huzur, Lübnan'da düzen ve istikrar olmayacağı" tehdidinde bulundu.

Bakan Katz, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 27 Kasım'da varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin konuştu.

Katz, "İsrail Devleti'nin güvenliği garanti altına alınmadığı sürece Beyrut'ta huzur, Lübnan'da düzen ve istikrar olmayacak." diyerek saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Lübnan'a saldırıları Hizbullah'ı yok etmek hedefiyle gerçekleştirdiklerini öne süren Katz, "Azami yaptırımlar devam edecek, hatta yoğunlaşacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu 24 Kasım'da Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti. Söz konusu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah, saldırıda ölenlerden birinin askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai olduğunu açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
