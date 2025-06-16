İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a Sert Uyarı: 'Tahran Halkı Bedel Ödeyecek'

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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, Tahran halkının bunun bedelini ödeyeceğini belirtti. Çatışmaların devam ettiği bu süreçte, Katz, İran liderini sert bir dille eleştirdi.

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın İsral'e saldırılarına ilişkin, "Tahran halkı çok yakında bunun bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Tahran'ın kibirli diktatörü, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yeteneklerini çökerten saldırıyı sürdürmesini engellemek için İsrail'deki sivil yerleşim bölgelerine hedefli ateş açan korkak bir katile dönüştü. Tahran halkı çok yakında bunun bedelini ödeyecek" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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