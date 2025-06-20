İsrail Savunma Bakanı'ndan Hizbullah'a Sert Uyarı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik saldırılara karşı durduğunu ve "bu süreçte tarafsız olmadıklarını" söyleyen Hizbullah'ı Tel Aviv ile İran arasındaki çatışmalara katılmamaları konusunda tehdit etti.

Katz, sosyal medya hesabından, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarına cevap verdi.

Eski Hizbullah liderleri Nasrallah ve Haşim Safiyuddin'e yönelik suikastları hatırlatan Katz, "Hizbullah Genel Sekreteri seleflerinden ders çıkarmamış." ifadesini kullandı.

Katz, Kasım'ın "İran yönetiminin emirleri doğrultusunda İsrail'i tehdit ettiğini" öne sürerek Hizbullah'ı "dikkatli olması konusunda uyardığını ve İsrail'in kendisini tehdit eden gruplara karşı sabrının tükendiğini" kaydetti.

Hizbullah'ı İran ile İsrail arasındaki çatışmalara katılmaması konusunda uyaran Katz, "saldırı düzenlemeleri halinde Hizbullah'ı yok edeceklerini" savundu.

Kasım, dün yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran'ın yanında olduklarını belirterek "İsrail saldırılarını durdurmak için İran'ın yanında yer almanın kendileri için bir görev olduğunu" söylemişti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada da İran lideri Ali Hamaney'e yönelik bir suikastın "ağır sonuçları olacağı" iddia edilmişti.