İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamas'a Uyarı: Yok Olacaklar

İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamas'a Uyarı: Yok Olacaklar
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın Gazze ateşkes önerisini kabul etmemesi durumunda yok olacağına dair bir uyarıda bulundu. Öneride 10 rehinenin serbest bırakılması ve Filistinli mahkumların iade edilmesi bulunuyor.

KUDÜS, 31 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas'ın, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından önerilen Gazze ateşkes anlaşmasını kabul etmemesi halinde "yok edileceği" uyarısında bulundu.

Witkoff'un sunduğu öneriye göre, Gazze'de 60 günlük bir ateşkes karşılığında hayatta olan 10 rehine iki aşamada serbest bırakılacak, hayatını kaybeden 18 rehinenin cenazeleri ise teslim edilecek. Buna karşılık İsrail, 1.236 Filistinli mahkumu serbest bırakacak ve 180 Filistinlinin cenazesini iade edecek.

Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki operasyonlarını yoğun şekilde sürdürdüğü vurgulanırken, "askerlerin güvenliğini sağlamak amacıyla her bölgeye giriş öncesinde hava, kara ve denizden benzeri görülmemiş ölçekte saldırılar düzenlendiği" ifade edildi.

İsrail ordusuna göre, Ekim 2023'te Hamas'ın düzenlediği saldırıda rehin alınan 251 kişiden 57'si halen Gazze'de bulunuyor. Bu rehinelerden 34'ünün hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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